Nella stagione in cui ritornano con più frequenza le piogge, c’è bisogno delle scarpe perfette: e quali se non gli stivali alti, un po’ sexy e un po’ “rude”?

L’Autunno è iniziato: tra le foglie colorate ed un freschetto piacevole che non ci dispiace dopo una calda estate, ritornano però anche le piogge e non possiamo farci trovare impreparate. Stile, comodità e utilità si uniscono nei modelli degli stivali alti 2020, che amano essere soprattutto street addicted.

Stivali alti sotto il ginocchio: i modelli dell’Autunno 2020

I modelli ogni anno sono sempre diversi: camosciati, magari con il tacco a spillo, per essere un po’ più sexy e per le giornate serene e nuvolose, in finta pelle per resistere alle piogge improvvise e sentirsi un po’ rude. Senza dimenticare quelli di gomma, esclusivamente pensati a prova di pioggia.

– Zara prova ad unire l’eleganza del tacco alto con la necessità di essere pronte a qualsiasi condizione metereologica avversa, realizzando un modello dal tacco e punta in stile cowboy ma in un tessuto a prova di pioggia. Un modello cuissard che si fa subito amare.

– Re di questa stagione sono i colori neutri: abbinati alla pelle e alle sue possibili declinazioni significa seguire in pieno il trend dell’Autunno 2020. Modello must have allora sono sicuramente gli stivali beige di Bershka, disponibili anche in nero: l’arricciatura e la pelle in camoscio li rendono squisitamente eleganti, ma anche versatili su un jeans.

– Lo stivale per tutti i giorni però resta sicuramente quello slanciato ma basso: Stradivarius lo rivisita in un modello che supera il ginocchio, in materiale stretchato e dalla suola spessa. I compagni perfetti per impegni quotidiani on the road.

– Evergreen assoluto da avere sicuramente nella scarpiera anche in quest’Autunno 2020 sono i classici stivali di gomma, pescatore style, che possiamo trovare coloratissimi ma anche in versione chic in effetto vernice e nero. Forse meno sgargianti di quelli multicolor, ma facilmente abbinabili e attenti ad un certo bon ton.

Come abbinare gli stivali alti

Gli stivali alti hanno il pregio di farci anche da calza, in particolare i modelli più stretti: i cuissardes infatti possono scendere morbidi, arricciarsi e cadere dolcemente sulle gambe, ma possono anche essere molto avvolgenti.

Il nostro consiglio è di abbinare i modelli stretti con tacco alle minigonne, così da riservarvi un look più sexy e serale, ma anche alle gonne lunghe come le pencil skirt. I modelli più larghi invece possono andare con le mini, per un look più formale, ma anche con leggings e pantaloni skinny.

