Anche per questa stagione autunno/inverno siamo pronte a lasciarci conquistare. L’identikit delle scarpe 2020/2021 è comode e glamour.

La nostra voglia di acquistare scarpe non conosce stagione, e anche per quest’Autunno/Inverno 2020-2021 non possiamo certo farci trovare preparate. Il sogno di avere una scarpa pronta e all’occorrenza per ogni look sembra possa realizzarsi con i modelli di scarpe del 2020-2021, che cercano di presentarsi come il perfetto connubio tra comfy e glamour.

Moda scarpe Autunno/Inverno 2020-2021: la tendenza comfy

Stivali lunghi o a mezza gamba, sneakers, stivaletti, décolléte, c’è spazio per tutte nel guardaroba invernale, ma a predominare sono i tacchi medi, se non le scarpe basse e magari rialzate con plateau. Meglio puntare su una scarpa meno vertiginosa ma senz’altro originale, come quelle animalier.

Il comfy quindi domina la scelta degli outfit e di conseguenza anche le scarpe: non abbiate timore quindi di scegliere una sneaker elegante sotto un abitino, perché sarete in pieno trend sporty-chic, comodo per eccellenza ma che non rinuncia alla femminilità.

I modelli Autunno/Inverno 2020-21 per ogni look

I modelli di scarpe invernali tra cui poter scegliere sono davvero tanti, fantasiosi, comodi, eleganti, ogni scarpa può suggerirvi un look diverso da personalizzare. E se non volete rinunciare ai tacchi, c’è il giusto compromesso anche per quello.

-Abbiamo parlato di comodità, che fa rima sicuramente tra i primi modelli con i boots in stile militare, meglio ancora se Geox. Il marchio infatti da sempre attento alla realizzazione di una scarpa pratica e attenta alla qualità, ha rinfrescato anche l’estetica.

– Le sneakers sono come le migliori amiche, quelle vere che ti porti dal liceo fino al matrimonio, e quindi ci sono sempre. Magari se modelli dai colori basic ne avete a sufficienza, osate e sentitevi un po’ Wonder Woman con quelle dorate della nuova capsule Reebok dedicata proprio all’eroina della DC. Un modello decisamente glamour.

– Ode massima ora e per sempre agli stivali lunghi, sia quelli a mezza gamba che i cuissardes: ecco anche in versione comodi e glamour. Il modello sopra al ginocchio di Zara con tacchetto sottile non sarà da tutti i giorni, ma perfetto per una festa inaspettata con la giusta dose di femminile comodità.

Al décolléte sexy non possiamo certo dire di no, ecco perché quest’anno decide di cambiare e rinnovare design come il modello di Albano, ma resta e merita di avere un posto speciale nella nostra scarpiera. A prova di incontri galanti o di serate importanti.

– E quel perfetto hiking boot che possiamo portare fuori ad ogni trasferta, pronto ad accompagnarci ad ogni passeggiata ed escursione permettendoci di non sentire la fatica del cammino? La Timberland torna anche quest’anno. E se la volete glamour, occhio anche a quella firmata Jimmy Choo.

