It is with great sadness that we have learned that our dear friend Kenzo Takada passed away today. He was an inspiring and prodigious creator and we were proud to collaborate with him. We will always remember his smile and joie de vivre. The fashion, design world and all of us are mourning him tonight and extend our sincere condolences to his loved ones. Kenzo Takada nous a quitté ce jour. Il était un homme formidable et un créateur inspirant. Nous étions fiers de collaborer avec lui. Les mondes de la mode et de la décoration sont en deuil ce soir. Nous garderons en mémoire son sourire et sa joie de vivre communicative.