Terribile lutto per Stefano De Martino: l’adorata nonna Elisa è morta. La signora è caduta e a nulla sono valsi i soccorsi.

Lutto in casa di Stefano De Martino: è morta la nonna Elisa. La signora, molto conosciuta dai fan del ballerino perché compariva spesso nelle sue Instagram Stories, aveva 85 anni. Stando a quanto riportano i quotidiani, l’anziana è caduta in casa e a nulla sono valsi i soccorsi. Purtroppo, le condizioni della signora sono apparse subito serie: l’impatto le è stato fatale.

Stefano De Martino: morta nonna Elisa

Stefano De Martino e nonna Elisa avevano un bellissimo rapporto. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi, nel corso di tantissime interviste, ha sempre sottolineato che lei è stata la sua “prima fan“. Purtroppo, però, una brutta caduta gli ha portato un pezzo del suo cuore.

Nonna Elisa, comparsa spesso nelle Instagram Stories di Stefano, è apparsa anche nel documentario andato in onda su Real Time in cui lui ha ripercorso tutta la sua vita. De Martino, al momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla scomparsa della nonna. Anche i profili social della sorella Adelaide sono scesi nel silenzio.

Ecco l’ultima foto con la nonna pubblicata su Instagram di Adealaide:

Stefano De Martino: il rapporto con la nonna

L’ex marito di Belen Rodriguez è sempre stato molto legato alla sua famiglia. Fin da quando ha fatto la sua prima comparsa ad Amici, il ballerino non ha mai nascosto la sua forte appartenenza a Napoli e alle sue tradizioni.

Stefano ha più volte parlato di nonna Elisa, sia in televisione che nelle varie interviste per la carta stampata. Nel 2019, ad esempio, ospite a Che Tempo che Fa, aveva fatto intendere che la sua partecipazione al programma fosse una sorta di evento ‘familiare’.

“Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ e io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua”, aveva dichiarato.

Quando, invece, era al timone di programmi come Made In Sud e Stasera Tutto è possibile, faceva una sorta di interrogazione social alla nonna. Stefano De Martino, per vedere se la signora Elisa era ben informata, le chiedeva canale di messa in onda, orario e conduttore. Gag che, di certo, rimarranno nel cuore di Stefano e di tutti i suoi fan.