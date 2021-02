Mika ha perso la sua adorata mamma, Joannie Penniman, da tempo malata di cancro.

Mika ha annunciato via social di aver perso sua madre Joannie, scomparsa poco dopo il suo concerto all’Opéra royal di Versailles registrato lo scorso 16 dicembre. “In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Era orgogliosa di quello che sono diventato”, ha raccontato il cantante a Le Parisien. Joannie Penniman era da tempo malata da cancro, e nel 2020 lo stesso Mika aveva fatto sapere che la donna – così come il resto della sua famiglia – era risultata positiva al Coronavirus, da cui era scampata miracolosamente.

Mika: la madre è morta

Mika

“Tutta la mia famiglia era presente a quel concerto, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle. (…) Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”, ha dichiarato Mika, che ha sempre dato il merito alla madre di aver fatto nascere in lui l’amore per la poesia e per la musica.

La malattia di Joannie

Nel 2019 Mika aveva confessato che sua madre sarebbe stata colpita da una forma di cancro molto aggressivo al cervello: “È terrificante vedere una donna forte e combattiva come lei rivelarsi fragile per colpa della malattia”, aveva raccontato l’artista a Domenica In. In questi due anni il cantante non aveva smesso di mostrare la sua vicinanza e il suo amore a sua madre, e attraverso i social aveva scritto numerosi messaggi a lei dedicati.