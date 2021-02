Alda D’Eusanio è stata squalificata con effetto immediato dal GF Vip per le sue gravi affermazioni contro Laura Pausini e Paolo Carta, che si sono detti intenzionati a querelarla.

Alda D’Eusanio è stata squalificata con effetto immediato dal GF Vip per le sue insinuazioni sul rapporto tra Laura Pausini e il marito Paolo Carta (“Pare che la crocchi di botte”, aveva detto all’interno del reality show in merito al compagno della cantante). La coppia ha fatto sapere di voler intraprendere misure legali per difendere la propria reputazione, mentre Alda D’Eusanio – raggiunta da Adnkronos – ha lasciato intendere di non essere ancora pronta a parlare della vicenda: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”, ha affermato.

Alda D’Eusanio: la squalifica dal GF Vip

Un vero e proprio polverone ha travolto Alda D’Eusanio, che dopo le frasi razziste al GF Vip ha osato criticare il rapporto tra Laura Pausini e il suo compagno, Paolo Carta, che attraverso i loro legali si sono detti pronti a sporgere denuncia contro la conduttrice: “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci”, ha fatto sapere la coppia con un comunicato diffuso via social.

Anche il Grande Fratello Vip ha condannato aspramente le affermazioni della D’Eusanio, e oltre ad aver provveduto alla sua squalifica immediata lo show ha preso le distanze da quanto da lei affermato: “Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”, si legge nel comunicato diffuso da Mediaset dopo la squalifica.

La bufera per le affermazioni su Maria De Filippi

Al momento Alda D’Eusanio (che ha insinuato che Paolo Carta picchierebbe la sua compagna, Laura Pausini) ha preferito non commentare la vicenda né scusarsi pubblicamente per quanto accaduto. Nei giorni scorsi la conduttrice era finita al centro della bufera anche per le sue frasi su Maria De Filippi.