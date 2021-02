Il week end dell’8 febbraio è stato ricco di notizie succose nel mondo del gossip, a partire dalla prima foto di “nonno” Gerry Scotti insieme alla sua adorata nipotina.

Mentre una vera e propria bufera ha travolto Alda D’Eusanio al GF Vip in seguito alle sue affermazioni shock contro Laura Pausini e Paolo Carta, a casa Ferragnez l’influencer Regina dei social ha rivelato dei dettagli inediti sulla nascita del figlio Leone, e Gerry Scotti ha celebrato invece l’arrivo della sua prima nipotina (Virginia) con un tenero scatto via social.

Alda D’Eusanio: la bufera per Laura Pausini

Squalifica immediata per Alda D’Eusanio al GF Vip: la conduttrice, che stava ascoltando Laura Pausini all’interno del reality show, ha insinuato che la cantante sarebbe stata picchiata dal compagno, Paolo Carta, padre di sua figlia Paola. I due hanno fatto sapere che sporgeranno denuncia e hanno preso le distanze da quanto affermato dalla conduttrice, condannando le sue affermazioni ingiuriose nei loro confronti.

Chiara Ferragni Gerry Scotti Alda D’Eusanio

Mentre al GF Vip impazzava la bufera, Laura Pausini e Paolo Carta si sono mostrati felici e innamorati durante il compleanno della figlia Paola, nata l’8 febbraio 2013 (e così chiamata perché il suo nome sarebbe la “fusione” di quello dei due genitori, Paolo + Laura). La cantante ha postato per l’occasione alcuni messaggi dedicati alla figlia, e per la prima volta ha mostrato una foto del suo pancione mentre era incinta della piccola Paola: “Ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande, per farti vedere che io questo momento non lo dimenticherò mai”, ha scritto in un tenero post via social.

A casa dei Ferragnez intanto ferve l’attesa per l’arrivo della seconda bambina (il cui nome non è ancora stato svelato) e per il compleanno del piccolo Leone, che il 19 marzo spegnerà le sue prime 3 candeline. Chiara Ferragni ha scritto un tenero post sui social dove ha raccontato per la prima volta i dettagli del suo parto: “In quel momento non riuscivo a smettere di piangere di felicità. Partorire è davvero un’esperienza di vita”, ha confessato l’influencer.

Gerry Scotti finalmente nonno

Intanto a casa Scotti il famoso conduttore – che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare il Coronavirus – ha festeggiato l’arrivo della piccola Virginia, prima bambina di suo figlio Edoardo e di sua moglie Ginevra. Sui social il celebre conduttore si è mostrato mentre portava a spasso la piccola in carrozzina e ha scritto ironico nella didascalia al post: “Sono molto impegnato…”