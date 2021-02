Con un post via social Povia ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del padre, deceduto a 88 anni.

Povia ha perso suo padre, e sui social ha scritto un commovente messaggio per ricordare il genitore a cui era estremamente legato. “Eri un uomo tanto buono… buon paradiso papà”, ha scritto il musicista nella didascalia al suo post, che ha ricevuto l’immediato affetto e la solidarietà da parte dei fan.

Povia: è morto il padre

Con un commovente post sui social Povia ha voluto dire addio a suo padre, scomparso a 88 anni. Il cantante ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del genitore e ha ricordato i suoi insegnamenti con un post via socail: “Ciao papà, sei stato un grande mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘Chi è il tuo mito?’, io ho detto: ‘Mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti”, ha scritto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/giuseppepovia/?hl=it

L’uomo aveva 88 anni e lo scorso settembre si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il cantante per il momento non ha svelato le cause della sua morte.

La vita privata e l’amore per il padre

La famiglia di Povia ha origini pugliesi, ma lui è cresciuto a Milano. Nel 2007 ha sposato Teresa Gioli, madre delle sue due figlie: Emma (nata nel 2005) e Amelia (nata nel 2007). Povia era molto legato ai suoi genitori, e già nei mesi scorsi aveva aggiornato i fan sulle condizioni di suo padre dopo il delicato intervento chirurgico a cui si era sottoposto.

“Nel 2005 dopo aver cantato ‘I bambini fanno oh’, mi chiesero chi era il mio mito e io risposi mio padre. Da piccolo gli strappavo la chitarra di mano non per suonarla ma perché volevo mi prendesse in braccio. Ora in braccio lo prenderei io”, aveva raccontato il cantante in un’intervista riportata da IlGiornale.

