Raluca Rebedea difende il marito, Walter Zenga, definendolo un padre presente e svela anche particolari del rapporto fra lui e il figlio Andrea.

Non si arresta la saga della famiglia allargata di Walter Zenga. Ormai, suo malgrado, l’ex portiere e campione italiano è diventato uno dei protagonisti indiscussi di alcuni salotti televisivi e in particolare dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà, prima di suo figlio Andrea e poi dello stesso Walter che ha voluto fortemente un confronto con il ragazzo. Questa volta però, a prendere e difese dell’allenatore italiano, e in particolare da chi lo ha tacciato di non essere stato un padre presente per i suoi figli, è stata la sua attuale moglie Raluca Rebedea. La donna, attraverso i microfoni di Live – Non è la D’Urso, ha prima elogiato il marito come un genitore presente e poi ha anche svelato alcuni particolari sul rapporto fra Walter e Andrea. Ecco quello che ha dichiarato.

“È ingiusto che l’opinione pubblica pensi che Walter sia un pessimo padre” ha dichiarato la terza moglie di Zenga, Raluca Rebedea in collegamento nella puntata di Live – Non è la D’Urso. “Con i nostri figli è sempre stato un papà perfetto, molto presente e coccoloso” ha continuato la donna che ha anche svelato di come lei e suo marito negli anni, abbiano sempre mantenuto i contatti con gli altri figli di lui e in particolare con Andrea e Nicolò, avuti dall’ex moglie Roberta Termali.

“La nostra casa era sempre aperta” – Ha confessato Raluca Zenga – “Ogni anno Walter li invitava. Anche nel 2010 invitati in Romania per il nostro matrimonio e il battesimo di Samira, Nicolò è venuto ma Andrea ha rifiutato, stessa cosa nel 2012 per il battesimo di Walter Jr“.

E poi ancora: “Non volevo intervenire perché si parla di cose che riguardano mio marito in un momento della sua vita nel quale io non c’ero ma mi sembra ingiusto che l’opinione pubblica pensi che Walter non sia un buon padre o una persona fredda e distaccata che non cura i figli….“- Raluca Rebedea difende così e a spada tratta suo marito davanti alle telecamere di Canale 5 – “Walter non merita questo… anche a Walter, Andrea è mancato. L’amore di un genitore non si divide quando si ha più figli, ma si moltiplica.