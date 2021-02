Parecchi guai da risolvere per Alda D’Eusanio: la giornalista, oltre che da Laura Pausini, è stata denunciata anche da Adriano Aragozzini.

Alda D’Eusanio sta vivendo il momento più buio della sua carriera. La giornalista, entrata al GF Vip come ultima concorrente, è riuscita a resistere nella Casa più spiata d’Italia per pochi giorni. La donna è stata espulsa dal programma su decisione di Mediaset, che non le ha concesso neanche l’opportunità di scoprire il suo destino in puntata.

Il motivo è da ricollegare alla denuncia che Laura Pausini ha sporto nei confronti di Alda, colpevole di aver diffuso false informazioni su di lei. A quanto pare, però, non è solo la cantante ad essere arrabbiata con la D’Eusanio: anche Adriano Aragozzini l’ha querelata.

Alda D’Eusanio denunciata da Adriano Aragozzini

Alda D’Eusanio ha vissuto nella Casa del GF Vip per soli sette giorni, eppure ha combinato un tale caos che sembra ci abbia passato almeno due mesi. Cacciata senza possibilità di replica su decisione di Mediaset, la giornalista ha commesso diversi scivoloni. Nel corso della sua permanenza ha tirato in ballo diversi personaggi famosi, tra cui anche Adriano Aragozzini.

Alda D’Eusanio

Quest’ultimo, stando al racconto dell’ex “Vippona”, avrebbe contribuito alla distruzione di Mia Martini. Dichiarazioni pesanti, che hanno lasciato tutti di stucco, compreso il diretto interessato. L’ex patron del Festival di Sanremo ha scritto una lettera a Dagospia e ha annunciato di aver denunciato la D’Eusanio.

“Io sono stato calunniato e offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive, calunniose, false e inventate”, ha dichiarato Adriano.

La versione di Adriano Aragozzini

Aragozzini non ha solo annunciato di aver denunciato la D’Eusanio, ma ha anche spiegato che con Mia Martini aveva un rapporto splendido. La sua versione dei fatti non combacia per niente con quella raccontata dalla giornalista al GF Vip.

“Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte. Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso”, ha dichiarato Adriano.

Come la prenderà Alda questa ennesima denuncia? Staremo a vedere. Al momento si è limitata a dichiarare di essere confusa.