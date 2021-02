Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo compleanno al GF Vip con un abito mozzafiato, ma si è attirata contro anche qualche critica.

Non tutti hanno apprezzato il look seducente sfoggiato da Elisabetta Gregoraci nella diretta dell’8 febbraio al Grande Fratello Vip. Antonella Elia infatti non ha mancato di lanciare una frecciatina contro l’outfit della showgirl, caratterizzato da esagerate trasparenze: “Si era scordata il vestito a casa… È praticamente in mutande stasera“, ha detto l’opinionista punzecchiando la Gregoraci (visibilmente infastidita dal commento). La showgirl ha mostrato orgogliosa il suo abito con una foto sui social prima di fare il suo ingresso nello studio del programma, e ha fatto il pieno di like.

Elisabetta Gregoraci: l’abito trasparente

In occasione del suo 41esimo compleanno – festeggiato l’8 febbraio al GF Vip – Elisabetta Gregoraci ha attirato su di sé l’attenzione dei telespettatori con un abito (firmato Bartolotta & Martorana) che lasciava ben poco spazio all’immaginazione.

Elisabetta Gregoraci

L’outfit della showgirl si è subito attirato contro una frecciatina di Antonella Elia che non ha mancato d’infastidire l’ex moglie di Briatore, ma fortunatamente Signorini è accorso in sua difesa: “È il suo compleanno, ma giustamente non se lo vuole rovinare per colpa tua, Antonella. Almeno il giorno del suo compleanno cerca di essere buona dai…”, ha infatti affermato il conduttore.

Il compleanno della showgirl

Dovendosi recare negli studi del GF Vip la Gregoraci ha deciso di trascorrere la giornata del suo compleanno a Roma, in compagnia dell’ex marito Briatore (che non ha mancato di farle gli auguri via social) e del figlio Nathan Falco. La showgirl sembra aver ritrovato la serenità una volta uscita dal reality show, e a quanto pare anche col suo ex marito le cose procederebbero lisce come l’olio (i due si sono detti intenzionati a mantenere rapporti pacifici, nonostante la loro separazione, per il bene del loro bambino).