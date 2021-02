I look di Elisabetta Gregoraci non passano mai inosservati. Con il nude dress indossato alla 38esima puntata del GF Vip la showgirl si è superata.

Sembra Sanremo per quanto se ne sia parlato, ma invece è il GF Vip, dove le sorprese non mancano davvero mai. Persino se parliamo di fashion, e a scegliere l’abito che difficilmente dimenticheremo è stata Elisabetta Gregoraci. Non è la prima volta che la showgirl attira l’attenzione con i suoi oufit sempre al top, sempre capaci di rubare la scena. E ancora una volta ha scelto un vestito che ha diviso e incantato, suscitando non poca curiosità. A cominciare dal prezzo, ovviamente.

Elisabetta Gregoraci: il vestito trasparente che ha incantato il GF Vip

Non è un vestito nero qualsiasi, ma un abito nude finemente lavorato che mette in risalto la silhouette di Elisabetta Gregoraci. Avvolgente e modellato perfettamente su chi lo indossa, termina con una cascata di frange, che dona all’abito in modello tubino anche una certa dinamicità.

Sotto il vestito niente? O meglio quasi: Elisabetta ha scelto di indossare una lingerie nera basic, anche se l’abito in passerella era indossato con un completo color carne. La scelta di uno slip a vita alta sembra rendere l’abito dell’effetto vedo e non vedo, quasi un unicum con il completo lingerie.

Il completo nero tuttavia esalta ugualmente il disegno lavorato che dona al vestito un’allure molto sensuale, ma nel suo design composto e raffinato. A completare il suo look un paio di scarpe Lerre.

Quanto costa l’abito trasparente di Elisabetta Gregoraci

Indossato non solo per non sfigurare alla 38esima puntata del GF Vip, ma anche per sfoggiare in occasione del suo compleanno un abito speciale, che probabilmente ha deciso di regalarsi. Un regalo dalla cifra importante.

L’abito è firmato Bartolotta & Martorana, e il costo è decisamente da capogiro: 1579 euro. Insomma un regalo per niente cheap, anche se online qualcuno potrebbe riuscire a concludere un affare.

Il vestito infatti costerebbe 947 euro: una cifra sicuramente non modica, ma in qualche modo più accessibile tra i saldi di lusso rispetto a quella di partenza, decisamente da capogiro.