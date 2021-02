Anche Gucci Beauty celebra il suo San Valentino, con una collezione raccontata e scattata con amore dal fotografo Brad Elterman.

San Valentino è una festa che non lascia indifferente la moda, ma anzi diventa un’occasione per dedicare all’amore capsule, collezioni dedicate – come ha fatto Versace – e linee make up come l’ultima di Gucci Beauty. Per l’occasione il direttore creativo Alessandro Michele ha voluto lasciare ancora una volta un segno, profondamente d’amore, coinvolgendo il fotografo che meglio ha saputo raccontare la scena musicale degli anni ’70, Brad Elterman. Le sue foto sono un viaggio di bellezza che raccontano attraverso la collezione beauty le dolcezze e le irriverenze dell’amore.

Gucci Beauty: San Valentino si festeggia in bellezza

Colorata, spontanea, naturale, accesa più che mai, così è la fotografia di Brad Elterman che vuole raccontare le più piccole sfumature dell’amore immortalando i gesti spiritosi e amorevoli di ragazze e ragazzi.

Gucci Beauty si presenta come un marchio fresco, giovane, così ritroviamo come protagonisti della campagna ragazzi eclettici, che fanno un po’ sogno di una giornata di mezza estate. Un po’ come quelle giornate invernali soleggiate che rubiamo prima che svaniscano.

Ad un appuntamento romantico il make up, che valorizza la bellezza, esige la sua parte: rossetti, fondontinta, mascara, prodotti per il viso e skincare, sono i prodotti iconici del brand riveduti e corretti alla luce dell’amore. In una delle didascalie di Instragram si legge l’ottimismo alla luce dell’amore.

San Valentino 2021 Gucci: Guilty love edition

Sensuale e un po’ proibito, così si è sempre presentato il Gucci Guilty, fragranza cult e iconica della maison. Ma questa campagna valentinesca gli dona dei connotati proibiti inaspettati.

In una pastellata e delicata love edition, Gulty diventa giocoso, un capriccio, una nota allegrae e vivace, che può dare all’amore la sensualità ma allo stesso tempo la tenerezza di un bacio rubato nell’ormai prediletto giardino di Gucci. Perché a fare da sfondo a questi ragazzi belli, giovani e spensierati, c’è ancora una volta la natura, più verde che mai.

