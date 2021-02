In occasione di San Valentino, Versace ha pensato di suggerire borse, accessori ed intimo selezionati. Vale la pena far dare un occhio ai nostri fidanzati!

Avete voglia di un regalo luxury e firmato? In occasione di San Valentino, Versace ha pensato ad una serie di bag, accessori e capi intimo colorati ed iconici del brand che potrebbero rendere ancora più trendy il nostro guardaroba. Vero che è sempre bello ricevere regali a sorpresa, ma se il nostro lui ha bisogno di qualche dritta perché non dargli una mano? Sempre meglio che ricevere qualche regalo affrettato che ci farebbe felici a metà, facendo dispiacere anche lui.

Versace: borse da sera e pret-a-porter

Le borse proposte in occasione di San Valentino sono delle mini pret a porter, pensate per la sera ma versatili nella forma e nel colore da indossare con facilità anche everyday.

– Colorata e di buon auspicio per la primavera è la shopper mini pitonata: una fantasia animalier dove sul fondo bianco si incontrano azzurro, fucsia e dorato, colori cari a Versace. Perfetta per un evento serale ma anche per un look ricercato da ufficio.

– Per chi less is more, la borsa Virtus sarà un vero e proprio colpo di fulmine. Disponibile in sei colori, trapuntata in naplak, il suo nome è simbolo di forza, coraggio e carattere. Dedicata tutte le wonder woman della city.

– Classica e raffinata è invece la collezione in pelle Medusa Stud: bag e pochette in nero con applicazioni in dorato a forma dell’iconica medusa. Perfetta per chi predilige un abbigliamento chic e impeccabile ad ogni appuntamento quotidiano.

Regali San Valentino Versace: accessori, gioielli e underwear

Oltre alle bag però Versace propone anche qualcosa di diverso come accessori complementare del nostro look.

– Un’alternativa ad esempio, disponibili nella stessa fantasia delle bag, sono i portacarte o le pochette per lo smartphone. Perfetti per quelle occasioni in cui ci basta portare l’essenziale e fare a meno della borsa.

– I gioielli restano il punto debole di molte di noi, e la medusa della maison nelle sue declinazioni bijoux come orecchini, collane ed anelli, è sicuramente tra i più irresistibili e senza tempo, anche nella loro recente rivisitazione.

– A San Valentino ci si può concedere anche un regalo sexy, ecco perché tra le proposte di Versace troviamo anche un intimo essenziale ma raffinato, in totally black o white, impreziosito da decorazioni alla greca. Si può pensare così anche ad un regalo di coppia abbinato.

