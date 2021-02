Un modello che divide da sempre, ma se Chiara Ferragni sdogana i Mini Ugg, allora non ci saranno più dubbi. Ecco lo stivaletto comodo e must-have dell’inverno 2021.

Quante volte vi avranno detto no ai classici stivaletti Ugg, quelle scarpe comode, in camoscio e con tanto di pelliccia interna che fanno tanto eschimese? Al loro no allora scatenate l’inferno, perché i Mini Ugg sono tra le scarpe preferite di Chiara Ferragni, e abbiamo un ottimo motivo per desiderarle anche noi.

Un modello che per molti da sempre è assimilabile quasi ad un paio di pantofole e che la Ugg adesso propone anche in una versione ancora più bassa. Ed è pronto a diventare il nostro modello comfy preferito.

Mini Ugg: i modelli 2021 indossati da Chiara Ferragni

Alla Ferry i Mini Ugg piacciono in entrambe le versioni. Lo stivaletto classico, che le abbiamo visto abbinare con disinvoltura su tute e cappotti, e l’ultimo modello a cui ha pensato la Ugg, gli Ultra Mini.

In beige o in nero, si tratta di un nuovo modello che calza più basso di un comune stivaletto, un perfetto incrocio tra un mocassino e uno stivale che per certi aspetti ci ricorda proprio la comodità di un paio di pantofole. Ed il bello è proprio questa sensazione di non sentirle quasi al piede.

Gli ultra mini ugg sono l’alternativa perfetta da alternare ai tacchi e al plateau, che indossati ogni giorno affaticano comunque i nostri piedi. Il suggerimento di Chiara quindi è in un certo senso quello di concederci una scarpa comoda e riposante, ma pur sempre stilosa.

Dove acquistare i modelli Ugg e quanto costano

Entrambi i modelli, i classici Mini Ugg e gli Ultra Mini Ugg sono acquistabili sul sito ufficiale del brand, e hanno il prezzo medio di una scarpa di marca. I classici costano 182 euro e sono disponibili in sei colori, mentre gli Ultra Mini costano 175 e sono disponibili in due colori.

I modelli in realtà sul sito ufficiale vanno ben oltre quelli basic, ed è in quel caso che possono arrivare anche fino a 200 euro. Impreziositi con catene o con chiusure in pietra trasparente, non vi resta che scegliere i vostri preferiti.