Da sole o da valorizzare con altrettanti outfit, le maglie a collo alto o turtleneck sono i nostri salva look invernali preferiti: i modelli e come indossarle.

Quante volte sottovalutiamo un capo basic e decidiamo di non acquistarlo perché non ha nulla di particolare? Accade molto spesso quando ci capita di imbatterci nelle maglie a collo alto che invece possono diventare il passaporto per realizzare look creativi e personalizzati. Noto anche come turtleneck, il maglione a collo alto è l’alleato dell’inverno a cui non possiamo rinunciare, grazie alla sua versatilità. Da portare da solo, con magliette, gilet o cardigan, possiamo davvero divertirci a creare outfit originali e caldi!

Maglie a collo alto: Tezenis, Benetton e Zara, i modelli

Uno dei motivi per cui il turtleneck spesso ci rende indecise sull’acquistarlo o meno, spesso è anche il suo collo alto. Quando però si parla di collo alto, occhio a verificare la sua altezza! Ci sono modelli il cui collo pur se arrotolato arriva sotto al mento, ma alcuni potrebbero anche essere indossati anche come mezzo collo.

Fonte foto: https://www.tezenis.com/it/product/maglia_in_lana_a_collo_alto-1ML16B.html

– Un esempio è il modello di Tezenis: collo alto ma che diventa comodamente mezzo, sottile e dalle tonalità neutre, è uno di quei must have che ci tengono a caldo e ci permettono di giocare abbinandolo anche ad altre maglie, grazie alla sua lana pratica e leggera.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/maglia-con-collo-alto-p05646123.html

– E se troppo semplice non fa per voi, ma preferite qualcosa di caldo che si può indossare da solo con la giusta attenzione al dettaglio, il modello di Zara con i suoi bottoncini laterali ai polsi, sarà il vostro capo top.

Fonte foto: https://it.benetton.com/dolcevita-in-puro-cashmere-black-1033D2456_100.html

– Un modello da investimento a lungo termine? Sicuramente il turtleneck in puro cashmere di Benetton, dalla vestibilità morbida, comoda e termica. Il compagno perfetto delle belle giornate invernali, che rende piacevole anche il freddo.

Come abbinare le turtleneck, da sole o con altri outfit

I modelli che vi abbiamo proposto hanno una vestibilità calda, morbida e sottile, sono quindi perfetti sia se vogliamo indossarli da soli se sappiamo di andare in luoghi particolarmente riscaldati, o anche se vogliamo valorizzarli o indossarli con un cardigan per sentirci ancora più al caldo.

Un look easy e basic è indossare il turtleneck con i jeans e un paio di chunky boots, pratico e sportivo. Da non sottovalutare però anche una minigonna con un paio di stivaletti, a cui abbinare proprio un cardigan per un look super romantico.