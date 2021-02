Tra i regali di San Valentino i bijoux restano tra i più amati e desiderati: tra ciondoli a cuore e a tema love, ecco quelli che possiamo suggerire e farci regalare.

Il San Valentino 2021 per alcune coppie sarà decisamente diverso: più pranzi e meno cene forse, causa coprifuoco per chi ancora non convive, e le video chiamate saranno vitali per chi dovrà trascorrerlo in luoghi diversi. I regali di San Valentino però non conosceranno limiti, perché mal che vada si potrà sempre inviarli. E tra i nostri preferiti, cioccolatini inclusi che fanno sempre piacere, ci sono gioielli e bijoux. Meglio ancora se a forma di cuore o in tema love, così da ricordare l’occasione in cui li abbiamo ricevuti.

Regali di San Valentino: i bijoux a forma di cuore

Alle porte di San Valentino non è una novità vedere vetrine di gioiellerie e Instagram invasi dai cuori. Sono loro il simbolo per eccellenza della famosa festa dell’amore, perfetti per sigillare anche il San Valentino 2021, perché di moda non passano proprio mai.

Fonte foto: https://www.swarovski.com/it-IT/p-M5517928/Pendente-Lifelong-Heart-bianco-placcato-color-oro-rosa/

– Anzi i cuori trovano anche nuove forme per rappresentarsi, così il classico cuore rosso si trasforma in un cuore rosa dalla nuance delicatissima. Il lifelong Heart di Swarovski affiancato da un piccolo punto luce, è il perfetto pendente da indossare, elegante e splendente.

Fonte foto: https://www.shopinbros.com/bracciale-chakra-cuore-bhk150.html

– Con un braccialetto non si sbaglia mai. E se porta anche un cuoricino come quello Brosway, ogni volta che durante la giornata finiremo per guardarlo mentre diamo uno sguardo all’orologio, sarà quel secondo in cui penseremo a quando rivedremo il nostro amore, o perché no anche la nostra best friend.

Non solo cuori: i bijoux di San Valentino in tema love

Se è vero, come si dice da sempre, che è il gesto a contare, allora non fermiamoci solo ai bijoux a forma di cuore. San Valentino può essere un’ulteriore occasione per compiere un gesto d’affetto, e fare un regalo pensato esclusivamente per chi amiamo, anche noi stesse.

– Avete una frase a cui tenete particolarmente, o che vorreste qualcuno vi dica nei momenti più difficili? Perché allora non portarla incisa, così da poterla guardare ogni volta che vogliamo: Kidult ne propone una collezione dal design minimal, impreziosito da ciondoli su cui leggere la nostra frase del cuore. Per lui e per lei.

– Il bijoux più bello è quello che parla e svela qualcosa di noi: Amen riscopre la magia dei segni zodiacali in pendenti scintillanti dedicati all’oroscopo. Il pensiero perfetto per chi cerca qualcosa di non convenzionale e da portare sempre con sé come un amuleto portafortuna.