Chiara Ferragni individua il perfetto salva look a prova di giornata uggiosa: l’abito nero mini di Zara, per un look glam e chic.

Lo sappiamo bene e vi comprendiamo anche: quando piove e tocca uscire, l’unico look a cui pensiamo è felpa e jeans, se non addirittura una tuta. Ma se vi dicessimo che invece scegliere un abito nero può cambiare totalmente la prospettiva? Approfittando ancora dei saldi invernali, a venire in nostro soccorso e a diventare ancora una volta nostra fashion coach è Chiara Ferragni, che alla pioggia risponde con un abitino nero molto glam chic.

L’abito nero mini di Zara indossato da Chiara Ferragni

La lezione di Chiara Ferragni è semplicemente una: scegliere un capo che ci valorizzi sempre e ci faccia sentire bene, anche in caso di giornate uggiose dove l’ombrello diventa must have prima ancora della borsa. Ma non per questo dobbiamo rinunciare ad essere chic.

Un abito nero semplicissimo, mini e senza fronzoli che fa molto anni ’50, che Chiara ha indossato durante una delle sue passeggiate milanesi. Con un paio di stivali altri in chunky style e un cappottino in peluche bianco con frange, ha scelto un look perfetto che mescola glam e chic.

In più il mini dress in questione è un modello di Zara low cost, alla portata davvero di tutte. Sul sito possiamo infatti trovarne, ancora in saldo, di molto simili in nero: un’occasione da non farci sfuggire per trovare il nostro abitino pret a porter del cuore.

Mini dress neri di Zara: i modelli disponibili online

– Un modello simile a quello indossato da Chiara Ferragni è quello in velluto disponibile su Zara online. Corto e trendy, foderato all’interno e con scollo a V è il perfetto mix di sensualità, calore e morbidezza. Adorabile da indossare con un paio si chunky boots o con i cuissardes.

– Possiamo optare, seguendo un altro tessuto trendy del momento, anche su un mini dress in ecopelle modello chemisier, o ancora su un classico satinato con spalline dal taglio dritto e un po’ vintage.

