Stefano De Martino colpisce: la battuta su Maria De Filippi non passa inosservata

Maria De Filippi sempre nei pensieri di Stefano De Martino. La conferma è arrivata, ancora una volta, dal conduttore di Affari Tuoi…

Che il rapporto tra Stefano De Martino e Maria De Filippi sia molto buono è noto. Ma che la Queen di Mediaset fosse davvero (quasi) sempre nella testa del conduttore, questo no. La conferma è arrivata nel corso della recente puntata di Affari Tuoi, quando l’ex ballerino di Amici ha fatto una battuta che non è passata inosservata.

Stefano De Martino e la battuta su Maria De Filippi

La curiosa battuta di Stefano De Martino su Maria De Filippi, per la verità mai citata in modo diretto, è partita dalla concorrente che stava partecipando, appunto, ad Affari Tuoi Nadia.

La ragazza ha spiegato la sua storia, ovvero che fosse originaria di Roncegno Terme in provincia di Trento e che nella vita ha svolto diversi lavori tra cui, ora, quello di portalettere.

Stefano De Martino

“Ho fatto tanti lavori nella vita, la cameriera, la commessa, la libraia, mi sono fermata un bel po’ in una fabbrica alimentare, poi sono finita a fare la qualità in un’altra fabbrica di gomma e plastica e poi nell’ultimo anno ho fatto la portalettere”, ha detto Nadia.

In questo senso, ogni volta che Il Dottore chiamava la concorrente per proporre qualcosa veniva inserita come colonna sonora “Love’s theme” di Barry White, ovvero la canzone scelta da Maria De Filippi come sigla del programma “C’è posta per te”.

Proprio per questo, De Martino ad un certo punto ha fatto la battuta dimostrando, in qualche modo, di pensare sempre alla De Filippi: “Lei è Pasquale? È il dottore? Viene da Saviano? C’è posta per te“.

Il rapporto tra ballerino e la Queen di Mediaset

Il legame tra Stefano e Maria, per stessa ammissione del ragazzo, è fortissimo. Di recente, l’ex ballerino di Amici aveva raccontato al podcast BSMT: “Lei non è una che si è mai messa lì a dirmi ‘fai così'”. E ancora: “Se io mi preoccupavo di cose apparentemente per me giganti, lei mi diceva ‘fregatene’. Basta, finiva là. In una parola il senso era ‘non è questa la cosa importante, concentrati sulla cosa importante’. Fregatene, fai“, le sue frasi.