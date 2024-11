Momento di pace per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che si sono goduti alcuni giorni in Trentino. Il pancione dell’influencer intanto cresce…

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di concedersi una pausa di relax nella splendida cornice del Trentino Alto Adige. La coppia ha scelto una struttura esclusiva affacciata sul pittoresco Lago di Caldaro, condividendo alcuni momenti di questa vacanza intima con i loro fan su Instagram. Il tutto facendo vedere ai loro seguaci come il pancione della futura mamma stia decisamente crescendo…

Giulia Salemi, relax e pancione a 8 mesi

La bella Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti per qualche giorno di riposo lontano dalla città. I due sono andati in Trentino per godersi delle ore di pace e tranquillità anche considerando che, tra poco, dovranno fare i conti con l’arrivo del loro primo bebè.

La coppia ha scelto di mostrare alcune foto ai seguaci social. Gli scatti pubblicati hanno raffigurato paesaggi mozzafiato e dettagli del soggiorno, ma a catturare l’attenzione dei follower è stata soprattutto la Salemi, che ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione di otto mesi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La notizia della gravidanza, già ben accolta dai fan della coppia, ha generato un’ondata di affetto nei commenti ai post. In uno degli scatti, Giulia appare radiosa, accarezzando il pancione e sorridendo dolcemente accanto al suo Pierpaolo.

Le reazioni dei fan

Come spesso accade con i contenuti condivisi dalla coppia, anche questo post social ha raccolto una vera e propria ondata d’affetto. I seguaci di Giulia e Pierpaolo, infatti, non hanno perso occasione per esprimere il loro entusiasmo, inondando le foto di cuoricini, messaggi di auguri e commenti affettuosi. “Siete bellissimi, tanta felicità a voi e al piccolo in arrivo!”, ha scritto un’ammiratrice, mentre un’altra ha scritto: “Siete l’immagine della felicità!”.

A quanto pare, quindi, sono in tanti ad aspettare il dolce arrivo del bebè che sembra essere previsto per il mese di gennaio.