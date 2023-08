Stefano De Martino avrebbe svolto la sua ultima vacanza da single e a confermarlo sarebbe stata sua sorella Adelaide.

Da tempo si vocifera che Stefano De Martino sia nuovamente tornato single dopo l’addio a Belen Rodriguez. Nelle scorse ore il settimanale Chi ha postato alcune foto dell’ultima vacanza da single del conduttore in crociera e la sorella di De Martino, Adelaide, ha messo un like al post in questione. In tanti credono che la sua sia stata una sorta di “conferma” rispetto al fatto che suo fratello sia effettivamente single.

Stefano De Martino: il like della sorella Adelaide

Adelaide De Martino ha fatto un gesto sui social che per molti rappresenterebbe la conferma rispetto alla nuova vita da single di suo fratello, Stefano De Martino, che di recente si sarebbe separato nuovamente dalla moglie Belen Rodriguez.

Per settimane si è vociferato che Stefano fosse in barca con una donna misteriosa o che avesse dato inizio a una liaison con l’attrice Beatrice Vendramin, ma al momento la questione non ha ricevuto conferme. Stefano e Belen romperanno il silenzio in merito alla questione? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.