Miriam Leone ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio e ha conquistato i fan mostrando per la prima volta il suo pancino.

Miriam Leone è al settimo cielo perché molto presto avrà il suo primo figlio insieme al marito Paolo Carullo. Sui social l’attrice ha postato alcune foto delle sue vacanze e ha mostrato il suo pancino al quinto mese di gravidanza. In tanti tra i fan le hanno fatto i complimenti e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del suo primo bebè (che al momento non è dato sapere se sarà maschio o femmina).

Miriam Leone: le foto della pancia in gravidanza

Miriam Leone è entusiasta per l’arrivo del suo primo bebè e, dopo che ha annunciato la gravidanza, non ha mancato di condividere con i fan alcune foto del suo pancino. A Vanity Fair, in merito alla sua gravidanza, l’attrice ha dichiarato: “Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio.”

Al momento Miriam Leone non ha svelato se avrà un figlio maschio o una femmina e i fan sono impazienti di saperne di più.