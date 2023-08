Diletta Leotta è diventata mamma solo da alcuni giorni e, sui social, ha mostrato le foto della sua prima passeggiata con la bambina.

Il 16 agosto Diletta Leotta è diventata mamma della sua prima figlia e, nelle scorse ore, si è mostrata mentre faceva la sua prima passeggiata all’aria aperta aperta con la bambina e il suo cane, Lillo. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla conduttrice, ma c’è anche chi l’ha insultata per essersi mostrata in perfetta forma fisica a pochi giorni dal parto.

Diletta Leotta: la prima passeggiata con la figlia

Diletta Leotta ha avuto la sua prima figlia, Aria, insieme al fidanzato Loris Karius. I due sono al settimo cielo per l’arrivo della bambina e, sui social, non hanno mancato di condividere gli scatti dei primi momenti da loro trascorsi insieme.

Diletta Leotta si è mostrata anche mentre faceva la sua prima passeggiata con la figlia a Milano e in tanti, sui social, l’hanno aspramente criticata perché, a loro dire, la conduttrice si sarebbe mostrata in perfetta forma fisica, dando un esempio poco veritiero del post-partum. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento la conduttrice ha preferito non replicare.