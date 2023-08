Valentina Ferragni è stata travolta da una marea di critiche a causa dei suoi ultimi scatti in bikini e in vacanza.

In tanti sui social l’hanno accusata di aver modificato le sue foto, e c’è chi le ha scritto: “Non per cattiveria, ma ti volevo davvero chiedere perché modifichi sempre tutte le tue foto”, e ancora: “Non hai le gambe cosi. Si vede l’allungamento con Photoshop”. Oppure: “Tutto merito di Photoshop. Quelle gambe non sono le tue, smettila”.

Valentina Ferragni: le critiche per le foto in costume

In tanti in particolare hanno avuto da ridire perché le foto di Valentina sarebbero state a loro dire modificate con i programmi di fotoritocco, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e l’influencer ha preferito non replicare. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.