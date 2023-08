Maria Elena Boschi aspetta il primo figlio da Giulio Berruti? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente a causa di una foto.

Un bebè in arrivo per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? Il rumor è diventato sempre più insistente in rete dopo che i due sono stati paparazzati dal settimanale Gente mentre si trovavano insieme al mare. In particolare in tanti hanno notato che, nella foto in questione, l’attore sembra accarezzare con dolcezza la pancia della sua compagna (con cui fa coppia fissa ormai da ben tre anni).

Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi in dolce attesa: l’indiscrezione

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembrano essere più felici e uniti che mai e, nelle ultime ore, una foto del settimanale Gente ha fatto ipotizzare a molti l’arrivo imminente del loro primo figlio. I due al momento non hanno confermato né smentito le ipotesi in circolazione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi lo faranno.

In passato sono sempre stati estremamente riservati per quanto riguarda la loro vita privata, ma non hanno fatto segreto di desiderare un giorno dei figli insieme e in tanti sono impazienti di sapere se finalmente annunceranno l’arrivo del loro primo bebè.