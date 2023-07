Cosa succede, di nuovo, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Un recente dettaglio ha riportato in auge i rumors su… Alessia Marcuzzi.

Giorni di fuooco per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Alla recente presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, un dettaglio del noto conduttore ha fatto riscattare i rumors di crisi con l’argentina. Non solo. Pare essere ripartito con insistenza un gossip che vorrebbe coinvolta anche Alessia Marcuzzi. Ecco cosa è successo.

Stefano De Martino: la crisi, i rumors e quel dettaglio…

Stefano De Martino

Tutto nasce, come detto, dalla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli per la prossima stagione televisiva. De Martino ha attirato l’attenzione per un dettaglio decisamente inaspettato: l’uomo si è presentato all’evento senza avere la fede al dito.

Un qualcosa che, appena è stato notato, ha generato i classici e inevitabili rumors riguardo una presunta nuova crisi con Belen Rodriguez.

Lo stesso ex ballerino in passato aveva spiegato che tra le prime cose che faceva quando rompeva con l’argentina (nei vari tira e molla) era togliersi la fede. Ecco allora che sembra credibile ipotizzare a questa nuova crisi.

Ma c’è di più. E qui entra in gioco una terza persona. Per la precisione Alessia Marcuzzi. Infatti, la presenza della collega per la presentazione dei palinsesti era ovvia ma il fatto che i due fossero seduti vicini ha riportato a galla un vecchio rumors.

Tempo fa, infatti, proprio la bionda showgirl era stata accostata a Stefano in un ipotetico flirt che aveva generato una crisi tra lui e l’argentina.

Cosa ci sarà di vero e concreto in tutta questa situazione? Probabilmente solo il tempo lo dirà. Per il momento i diretti interessati non si sono pronunciati.

