Sfogo social di Federico Fashion Style che in lacrime ha raccontato di dover abbandonare la sua abitazione di sempre.

Una situazione davvero difficile da affrontare quella che sta vivendo in queste ore Federico Fashion Style costretto ad abbandonare la sua casa, quella che la sua famiglia gli aveva regalato con tanti sacrifici, a causa dei problemi con la sua ex, Letizia Porcu. Pare che il tribunale abbia deciso di affidare la dimora per l’affido della loro figlia Sophie, alla donna mandando via, di fatto, Lauri. Lui ha deciso di raccontare tutto, in lacrime, ai suoi seguaci.

Federico Fashion Style deve lasciare la sua casa: cosa è successo

Federico Lauri Federico Fashion Style

Il noto parrucchiere dei vip ha raccontato nelle stories su Instagram quanto accaduto: “Oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno devo lasciare la mia casa. Volevo parlare con voi e condividere questo momento di riflessione, questo momento un po’ triste. Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa, che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove c’è tutto il loro sudore, la loro vita […]”, ha detto Lauri.

Dopo aver spiegato in lacrime i sacrifici della famiglia e i suoi per avere la “casa dei sogni”, ecco la parte più dura del racconto: “Oggi mi trovo a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive. Di persone che ti vogliono distruggere, che hanno come felicità quella di vederti distrutto. Io sono distrutto perché sono vero. Sono qui per parlare anche a nome di altri papà che stanno nella mia stessa situazione, che lavorano vite e poi si devono vedere togliere tutto. Per che cosa? Per la cattiveria, non è giusto, ci deve essere una legge che tutela le persone buone, che tutela i papà, che tutela tutte le persone che amano i propri figli”.

“Ora la persona che io amo di più nella mia vita non la posso incontrare dentro casa mia, la devo incontrare dentro casa di mia madre, dentro casa di persone che mi ospiteranno. [..]. Lei vive tra Roma, tra casa della madre e io me ne devo andare da casa mia perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia? Dov’è? Lei se n’è andata da qui”, ha proseguito il parrucchiere spiegando quindi che il tribunale ha deciso di affidare alla ex la sua casa di Anzio dove dovrà andare a vivere con la figlia.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram di Lauri dedicato alla mamma: