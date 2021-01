Dopo l’ulteriore prolungamento del GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avrebbero deciso di abbandonare anticipatamente il reality show.

Dopo mesi di permanenza nella casa del GF Vip i concorrenti sono sempre più stanchi e frustrati, e a quanto emerso nelle ultime ore due di loro avrebbero deciso di abbandonare lo show prima della finale. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi infatti avrebbero lasciato intendere agli altri concorrenti di voler prendere una decisione definitiva entro l’8 febbraio, data in cui inizialmente sembrava che si sarebbe svolta l’attesa finale del programma (poi prolungato fino alla fine del mese).

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip

Stando a quanto trapelato al GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbero decisi ad abbandonare il reality show. “Siamo entrati con l’idea di stare tre mesi (…) Forse ci hanno richiesto un po’ troppo”, ha detto Stefania sfogandosi con gli altri concorrenti dopo essersi confrontata in privato con Zorzi.

La loro uscita anticipata dallo show era emersa durante una conversazione tra la conduttrice e Rosalinda Cannavò, che le aveva chiesto: “Tu lo sai di Tommaso no? Che vuole andare! Io spero di no”. Stefania Orlando le aveva risposto che anche lei sarebbe stata in procinto di prendere una decisione sull’abbandono del reality show: “Non devi dire niente a me, perché anche io”, aveva risposto all’attrice.

Il prolungamento dello show

Dopo il primo prolungamento annunciato lo scorso novembre (e dopo il quale Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini avevano deciso di lasciare il reality show per tornare dalle loro famiglie) Alfonso Signorini ha annunciato che il programma non terminerà prima del 1° marzo. La notizia ha gettato i concorrenti nello sconforto e per questo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avrebbero deciso di uscire l’8 febbraio (data in cui inizialmente era prevista la finale del programma).

