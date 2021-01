Alessia Marcuzzi sfoggia un fisico da urlo e sui social ha deciso di stuzzicare i fan mostrandosi con la lingerie e una camicia sbottonata.

Alessia Marcuzzi gioca a sedurre i fan mostrandosi in biancheria intima sui social, e aprendo la sua camicia a quadri maliziosamente slacciata. “Non potevo risparmiarmi”, ha scritto la conduttrice via social postando il suo scatto seducente in biancheria intima, che ovviamente ha fatto il pieno di like da parte dei fan sui social.

Alessia Marcuzzi: la foto bollente

A 48 anni compiuti Alessia Marcuzzi sfoggia ancora il fisico di un’indossatrice e sui social non perde occasione per mettere in mostra le sue lunghe gambe e il suo corpo mozzafiato. L’ultima foto bollente della conduttrice ha riscosso una marea di complimenti da parte di fan, amici e colleghi via social: Fernanda Lessa ha commentato il suo scatto scrivendo “Grazie per aver condiviso” mentre Rita Rusic le ha inviato una cascata di cuoricini rossi.

Alessia Marcuzzi

I rumor sulla vita privata

Nelle ultime settimane la conduttrice è tornata a mostrarsi in compagnia del marito, Paolo Calabresi Marconi, con cui negli ultimi mesi era finita al centro del gossip per una loro presunta crisi (poi smentita).

Durante l’estate la Marcuzzi è anche finita al centro del gossip per via del suo presunto triangolo con Belen e Stefano De Martino. Dopo la rottura tra la showgirl argentina e il ballerino si è sparsa la voce che proprio un rapporto top secret tra la Marcuzzi e De Martino sarebbe stato la causa della definitiva rottura tra i due. La voce è stata più volte smentita dai tre diretti interessati, e Belen Rodriguez ha negato categoricamente che tra lei e la conduttrice ci fossero state delle incomprensioni. Oggi la vicenda sembra finalmente archiviata e la Marcuzzi è tornata a mostrarsi serena insieme al marito.