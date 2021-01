Elizabeth Hurley ha relegato ai fan dei social uno scatto a dir poco bollente: nella foto la modella è coperta solo da una pelliccia bianca.

Elisabeth Hurley ha 55 anni e sfoggia ancora il fisico che l’ha resa una delle più famose supermodelle del mondo. In uno dei suoi ultimi scatti sui social la modella ha messo in mostra il suo décolleté e le sue curve vertiginose coperta solo da una pelliccia bianca (rigorosamente sbottonata). La foto ha conquistato i fan dei social che hanno riempito di lodi e complimenti Hurley per la sua bellezza mozzafiato.

Elizabeth Hurley: la foto bollente

“Come avrei potuto resistere?”, ha scritto maliziosa Elizabeth Hurley nella didascalia al suo scatto bollente. La supermodella ha lasciato i fan a bocca aperta con la sua foto a dir poco audace e provocante. Come sempre il suo scatto ha fatto il pieno di like, e in tanti hanno fatto i complimenti all’attrice per la sua bellezza straordinaria e le sue curve perfette.

Oggi Elizabeth Hurley si gode l’amore del figlio Damian, ma non è chiaro se ci sia qualcuno di speciale nel suo cuore.

La vita privata della modella

Supermodella e attrice tra le più richieste del mondo, Elizabeth Hurley ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata (e caraterrizzata da numerose e discusse separazioni). Oltre alla sua storica storia d’amore con Hugh Grant (con cui sarebbe rimasta in buoni rapporti) la modella è stata sposata con Arun Nayar (nel 2007) e a seguire è stata fidanzata con il giocatore di cricket australiano Shane Warne.

La Hurley ha un figlio, Damian Charles Hurley, nato dalla sua relazione con l’imprenditore Steve Bing. I due hanno avuto una lunga causa legale dove è stata stabilita la paternità dell’imprenditore, che all’epoca non era disposto a riconoscere Damian come suo figlio.

