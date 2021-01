L’ex Miss Italia Claudia Andreatti sta per diventare mamma e ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram con tanto di foto.

Il 2021 sembra essere l’anno della cicogna, sono tanti ormai i pancioni delle vip che spopolano sui social network ma fra queste c’è chi è riuscito anche a mantenere il massimo riserbo, arrivando persino al nono mese. Stiamo parlando della bellissima Claudia Andreatti incoronata Miss Italia nel 2006 e che a sorpresa, ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae con il pancione in bella vista e dove annuncia di essere in attesa del suo primo figlio.

Claudia Andreatti è incinta

In evidente stato di felicità e rilassatezza, l’ex Miss Italia al compimento della 36esima settimana, ha deciso di regalare ai suoi followers su Instagram un meraviglioso scatto in cui rivela di essere in dolce attesa.

L’ex Miss Italia trentina si è mostrata in tutto il suo splendore in una foto in cui accarezza il pancione nudo e che ha accompagnato con questa didascalia: “SORPRESA!!!!! … quest’ immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la magia della mia prima gravidanza, uno stato di grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi… un’avventura straordinaria, indescrivibile… goduta in totale”.

E ancora: Riservatezza, rispetto, passione e amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite. Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome… non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti“.

Claudia Andreatti, la vita privata

Claudia Andreatti è stata sempre un personaggio pubblico molto riservato. Anche in passato ha annunciato il suo matrimonio con l’avvocato calabrese Enzo Larocca nel 2010 soltanto dopo averlo celebrato. La loro unione è durata un paio d’anni ma dopo il divorzio la bella trentina ha ritrovato nuovamente l’amore con un imprenditore svizzero di cui non si conosce molto, a parte il nome Andrea e con il quale convive a Lugano.

Fonte foto: https://www.instagram.com/claudiaandreatti/

Nello scatto sulla pagina Instagram in cui Claudia ha mostrato a tutti la sua imminente maternità, ha sottolineato che è stato proprio il compagno a scattarle quella foto e la conduttrice lo ha già ribattezzato “Il miglior dad to be” che potesse avere al suo fianco. Non sono poi mancati gli immediati auguri via social da parte anche delle colleghe vip come: Denny Mendez, Veronica Maya ed Eleonora Pedron.