La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, dopo un crollo emotivo si è rivolta ad uno psicoterapeuta ed ha confessato tutto sui social.

Giovane, bella, spigliata e figlia d’arte: Aurora Ramazzotti ha tutte le carte in regola per essere invidiata dalle sue coetanee eppure non è sempre stata semplice la vita per lei, anzi. In una recente sessione di domande a cui è solita sottoporsi su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto rispondere ai suoi numerosi followers con estrema sincerità e anche sulle questioni più delicate della sua vita privata e familiare. Aurora Ramazzotti ha infatti confidato sul web di aver vissuto un crollo emotivo per via della pandemia mondiale e che questo l’ha portata a chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta. Ecco tutto quello che ha dichiarato.

Aurora Ramazzotti in psicoterapia

Classe 1996 e nata in Svizzera, proprio come la madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti ha deciso di raccontarsi a cuore aperto su Instagram. Qui, dove la figlia di Eros, vanta milioni di followers, ha svelato per la prima volta di aver avuto durante il periodo del Covid, un brutto crollo psicologico ed ha poi aggiunto di essersi sottoposta a sedute di psicoterapia che la stanno aiutando molto.

“Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo” – Ha scritto Aury sempre sul web – “Un mese di Covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse”. Per rimettersi in sesto la giovane conduttrice tv, ha così cercato supporto e motivazione da uno psicoterapeuta e ora, come la stessa ha affermato “Sto decisamente riprendendo forze”.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con Michelle Hunziker

Le confessioni su Instagram di Aurora Ramazzotti, oltre a quelle personali, hanno interessato anche la sua sfera familiare. Ad un utente che gli ha infatti chiesto se avesse avuto un rapporto turbolento con sua madre, la ragazza ha così risposto: “Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà. Ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io…probabilmente la bastonerei”.