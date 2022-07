Aveva fatto preoccupare tanti fan Stefania Orlando con la sua sparizione social. Per fortuna, poi, il ritorno con tanto di spiegazione.

Una settimana circa senza neppure un post su Instagram e i fan di Stefania Orlando si sono subito allarmati. Cosa è successo alla bionda showgirl? Per fortuna nulla, ma la certezza di questo è arrivata solo oggi con una storia social della donna che ha voluto rispondere, evidentemente, ai tanti messaggi privati che le sono arrivati dagli ammiratori molto preoccupati.

Stefania Orlando sparisce dai social, poi spiega…

Stefania Orlando

Stefania Orlando, tornata popolare anche grazie alla recente partecipazione al Grande Fratello, ha spiegato ai suoi tanti fan cosa l’ha portato a sparire dai social per qualche giorno: “Sto bene grazie, tutto è a posto e niente è in ordine”, la risposta dell’ex gieffina. “Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante”.

In realtà, un motivo preciso per questa ‘sparizione’ c’è: “Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa. Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento”.

“È tutto così stressante!.Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”, ha concluso poi nel suo lungo sfogo.

Insomma, per il momento, quindi, niente post nuovi o storie. La Orlando ha deciso di allontanarsi dai social network per dedicarsi ad altro. Chissà se e soprattutto quando la rivedremo più attiva come l’ultimo mese quando aveva pubblicato diversi scatti tra lavoro, amore e anche qualche momento più leggero in cui si era concessa qualche foto in costume e non solo…

Di seguito un recente post Instagram della showgirl:

