Il noto attore Brad Pitt alle prese con la prosopagnosia, un deficit che gli impedisce di riconoscere le persone, anche le più care.

Brad Pitt alle prese con la prosopagnosia, una malattia che impedisce alla persona che ne soffre di non riconoscere chi gli sta attorno, neppure amici e parenti. Nel corso di una recente intervista a GQ, che gli aveva dedicato anche la copertina, il noto attore ha spiegato la sua difficoltà, raccontando di come le cose stiano peggiorando e di come, però, nessun medico gli creda.

Brad Pitt alle prese con la prosopagnosia

Brad Pitt

La star hollywoodiana ha confessato di soffrire di questo disturbo di cecità facciale, noto anche come prosopagnosia. Brad Pitt ha un grave deficit cognitivo-percettivo che costringe l’individuo a non riconoscere più le persone note, siano essi solo dei conoscenti o addirittura i suoi più stretti parenti come sembrerebbe nel suo caso, come sottolineato da tgcom24. In taluni casi, chi soffre di tale patologia può arrivare a non riconoscere se stesso se riflesso nello specchio.

L’attore ha spiegato a proposito della sua malattia: “Nessuno mi crede! Vorrei tanto incontrare un’altra persona che soffre di questo deficit!”.

Come scrive GQ “Pitt ha parlato in passato di un curioso problema che ha nei contesti sociali, soprattutto alle feste. Si sforza di ricordare nuove persone, di riconoscere i loro volti, e teme che questo suo atteggiamento un po’ distaccato derivi da un carattere inaccessibile e egocentrico. In verità lui vorrebbe ricordare le persone che incontra ma si vergogna di non poterlo fare”.

Pitt sostiene di essere malato dal 2013 ma che ad oggi, nessun medico gli abbia mai diagnosticato ufficialmente tale disturbo. Un vero problema che potrebbe portarlo a peggiorare la sua condizione e non riconoscere in futuro più neppure i suoi cari.

Di seguito un recente post dell’attore su Instagram:

