A causa di un disservizio che crea mancanza d’acqua nel locale, Briatore è stato costretto a chiudere per una giornata il suo contestato ma frequentato locale.

Brutta giornata per Briatore che sui social racconta il motivo per cui è stato costretto a chiudere temporaneamente il Crazy Pizza di Roma. Al locale sarebbe mancata l’acqua ma Acea, società che gestisce l’elettricità e l’acqua nel Lazio, non è intervenuta prima delle sette di sera. L’imprenditore si è detto sorpreso e molto arrabbiato, raccontando la sua frustrazione ai follower.

Lo sfogo di Briatore sui social

Sulle storie Instagram Briatore racconta il motivi per cui ha dovuto chiudere il suo locale: “Voglio scusarmi con i clienti di Crazy Pizza Roma perché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per mancanza di acqua. Abbiamo avvertito Acea alle due del pomeriggio, non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o meno il servizio e abbiamo dovuto chiudere. Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, eravamo al competo con le prenotazioni e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti“.

Una foto di Flavio Briatore

Poi l’imprenditore ha raccontato di aver risolto la situazione grazie all’intervento di tecnici privati e non di Acea: “Stamattina (giovedì ndr) mi hanno riferito che sono arrivati con le autobotti, una roba da terzo mondo. Ci siamo adoperati noi coi nostri tecnici, abbiamo un civico vicino e abbiamo ripristinato l’acqua coi nostri mezzi. Chi fa da sé fa per tre, abbiamo preso un altro allacciamento di nostra proprietà“.

Poi conclude: “A Roma chiudono attività commerciali per mancanza d’acqua. Una roba incredibile, non me lo sarei mai aspettato“. Il Crazy Pizza è stato riaperto in serata ma “non grazie ad Acea, ma grazie ai nostri ragazzi e ai nostri tecinici“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG