Un weekend all’insegna della famiglia, del divertimento e del mare. Forse, anche di presentazioni ufficiali. Parliamo di Michelle Hunziker che in queste ore ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si mostrava prossima alla partenza con le tre figlia e Goffredo, compagno di Aurora Ramazzotti. Quale era la loro destinazione? A svelarla è stato proprio il fidanzato della figlia maggiore della showgirl: la Sardegna.

Come detto, Michelle Hunziker ha pubblicato una foto poco prima della partenza per una meta decisamente speciale. Con lei, le tre figlie Sole, 8 anni, Celeste, 7, e Aurora insieme al suo compagno Goffredo Cerza.

La destinazione, fino a quel momento, non era stata svelata ma poi, è stato il fidanzato della figlia maggiore di Michelle a svelarla. Si tratta della Sardegna, meta che nelle ultime settimane è diventata sempre più cara alla showgirl svizzera. Nell’Isola, infatti, c’è Giovanni Angiolini, il chirurgo ortopedico con cui la Hunziker sembra fare sempre più sul serio da qualche tempo ormai.

Il 41enne, nato a Sassari e che esercita la professione a Cagliari, è stato visto più volte con la svizzera negli ultimi weekend proprio nel bellissimo mare della zona. In tal senso, la vacanza di famiglia potrebbe nascondere “un segreto”, ovvero la volontà da parte di Michelle di presentare il suo nuovo compagno a tutta la famiglia.

Staremo a vedere se effettivamente sarà così. Sguardo vigile alle stories dei protagonisti o a eventuali dichiarazioni. La certezza, ad ogni modo, è che le vacanze della Hunziker e della sua famiglia al gran completo sono ufficialmente iniziate…

Di seguito un recente post Instagram della showgirl al mare:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram