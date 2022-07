L’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese è stata presa di mira sui social per aver terminato di allattare la figlia dopo i due anni.

Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne che nel 2016 ha salutato il programma insieme a Federico Gregucci, ha raccontato di aver smesso di allattare sua figlia Arya circa due anni e mezzo dopo la sua nascita. Un fatto, questo, che ha provocato un duro attacco da parte dei tanti fan che la seguono e al quale la ragazza ha voluto rispondere per le rime.

Uomini e Donne, ex tronista attaccata: i fatti

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva raccontato di aver smesso di allattare sua figlia dopo oltre due anni e mezzo dalla sua nascita. La Marchese aveva dato alla luce Arya nel 2020 e fino all’altro giorno l’aveva appunto continuata ad allattare.

Il suo racconto a generato un vero e proprio attacco social da parte di molti utenti che la seguono che si erano decisamente rivoltati giudicando sbagliato quanto da lei fatto. La risposta non si è fatta attendere: “Impariamo ad informarci bene. Diamo credito agli scienziati, ai risultati di studi condotti per anni, all’OMS che consiglia l’allattamento per i primi 2 anni di vita del bambino. Soprattutto ascoltate voi stesse, il vostro corpo, e fate ciò che vi sentite di fare”.

Oltre ad una prima risposta, la giovane mamma ha poi aggiunto: “Vi ho detto che ho ufficialmente smesso di allattare, non è stato facile ma sono stata decisa a farlo. Ieri sono tornata a casa, e di notte Arya voleva fare il suo spuntino notturno ma le ho detto che il latte di mamma non c’era più. Erano le 4,30 di notte, ero stanca, lei ha pianto fino alle 7,30. Tre ore no stop di pianti, grida, urla. È stato difficile per me, non l’ho mai vista così. L’ha presa male, però c’è stato il lieto fine perché si è addormentata e quando si è svegliata mi ha detto ‘mamma il biberon'”.

Di seguito un recente post su Instagram di Clarissa:

