Le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale “Americani” di Piazzapulita, in onda il 26 giugno su La7 con Corrado Formigli.

Giovedì 26 giugno, alle 21.15 su La7, va in onda una puntata speciale di Piazzapulita dal titolo “Americani“, condotta da Corrado Formigli. La trasmissione si concentra sulle profonde contraddizioni degli Stati Uniti di Donald Trump, analizzate attraverso reportage e inchieste. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Anticipazioni Speciale Piazzapulita – “Americani” in onda su La7

Le anticipazioni della puntata speciale di Piazzapulita su La7 rivelano un viaggio giornalistico che attraversa l’America di oggi, osservata nelle sue contraddizioni più radicali. Corrado Formigli presenta un’analisi che si muove tra il culto attorno a Donald Trump e un’America che si arma, rifiuta la cultura “woke” e sogna l’autarchia.

Il programma si interroga anche su quanto questa visione stia influenzando la destra italiana, in particolare quella guidata da Giorgia Meloni, con un’attenzione particolare al fenomeno di una possibile “Trumpizzazione” del nostro Paese.

Non solo politica: “Americani” apre anche una riflessione inedita sul ruolo religioso con l’elezione del primo Papa statunitense, Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost. Un americano di Chicago, formato in un contesto segnato da tensioni sociali e razziali, che oggi si affaccia al mondo con l’intento di lasciare un’impronta concreta. Piazzapulita cerca di capire quale sarà il suo impatto sulla scena globale, tra crisi in Medio Oriente e conflitto in Ucraina.

Ospiti, diretta e streaming: dove seguire il programma condotto da Corrado Formigli

La puntata speciale “Americani” di Piazzapulita, prodotta da Banijay Italia, andrà in onda giovedì 26 giugno in prima serata su La7. Oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire la puntata anche online tramite lo streaming disponibile sul sito ufficiale della rete (www.la7.it/dirette-tv).

Tutti i reportage, le repliche e i momenti salienti sono invece raccolti su www.la7.it/piazzapulita. Piazzapulita è attiva anche sui social – Facebook, Instagram, TikTok e X (Twitter) – e l’hashtag ufficiale per interagire è #Piazzapulita.