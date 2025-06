Ha recitato in oltre 150 pellicole: i film più famosi di Alvaro Vitali e dove vederli

Quali sono i film più famosi di Alvaro Vitali? Ecco i titoli che dovete assolutamente vedere e dove si possono trovare in streaming.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata alla fine degli anni Sessanta, Alvaro Vitali ha lavorato in tantissime pellicole. Vediamo quali sono i film più famosi dell’indimenticabile Pierino e dove è possibile vederli in streaming.

I film più famosi di Alvaro Vitali da rivedere oggi

Alvaro Vitali, per tutti Pierino, si è spento il 24 giugno 2025 all’età di 75 anni. Era ricoverato in ospedale a causa di una broncopolmonite recidiva e sembrava stare meglio, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente. Scelto come interprete per la prima volta dal grande Federico Fellini nel 1969, l’attore ha recitato in più di 150 film. I più famosi, quelli da rivedere oggi o nei prossimi giorni, sono diversi e le risate sono assicurate.

Considerando che il personaggio che gli ha dato la fama è stato Pierino, vi consigliamo da partire da un titolo del 1981, Pierino contro tutti, seguito da un’altra pellicola uscita l’anno seguente, Pierino colpisce ancora. Entrambi hanno come protagonista il celebre scolaro indisciplinato e ultra ripetente, malizioso e amante delle belle donne. Non solo, quando c’è di mezzo lui gli scherzi agli adulti sono all’ordine del giorno.

Ecco un video che racchiude i momenti clou dei film con Pierino:

Dove vedere i film più famosi di Alvaro Vitali

Alvaro Vitali è uno dei protagonisti più importanti della commedia sexy all’italiana, per cui tra i film più famosi ci sono anche titoli ‘piccanti’. Senza ombra di dubbio, La liceale, il diavolo e l’acquasanta è da vedere, anche perché nel cast troviamo Lino Banfi e Gloria Guida. Merita attenzione anche La poliziotta, accanto a Mariangela Melato, e La dottoressa del distretto militare con Edwige Fenech.

Di seguito, altre pellicole che meritano di essere viste:

Pierino medico della S.A.U.B.

Polvere di stelle

Pierino torna a scuola

Vergine, e di nome Maria

Taxi Girl

L’insegnante va in collegio

La dottoressa preferisce i marinai

Gian Burrasca

Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento

I film più famosi di Alvaro si possono vedere in streaming su diverse piattaforme, tra cui: RaiPlay, Mediaset Infinity, Prime Video, Netflix, Rakuten TV, Apple TV e YouTube.