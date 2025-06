Frasi di Alvaro Vitali tratte dai film più iconici e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Alvaro Vitali, tratte sia dai film che dalle interviste.

Morto il 24 giugno 2025 all’età di 75 anni, Alvaro Vitali è per tutti Pierino. E’ stato questo personaggio a renderlo famoso in tutta Italia, diventando sia il suo orgoglio che la sua condanna. Ripercorriamo la carriera dell’attore con alcune delle sue frasi più iconiche, tratte sia dai film che dalle interviste.

Frasi tratte dai film di Alvaro Vitali

Classe 1950, Alvaro Vitali ha esordito come attore nel lontano 1969, con Federico Fellini in Satyricon. A dargli grande popolarità, però, è stato il personaggio di Pierino nelle commedie sexy degli anni Ottanta e Novanta. Un successo immenso, che gli ha consentito di restare sulla cresta dell’onda per parecchio tempo ma che, contemporaneamente, lo ha relegato in un solo ruolo.

Dal 2000 fino alla sua morte, avvenuta il 24 giugno 2025 a causa di una broncopolmonite, Alvaro non ha ricevuto grandi attenzioni o proposte dal mondo dello spettacolo. Ripercorriamo la sua carriera con alcune delle frasi più iconiche dei film di Vitali:

Col fischio o senza?

Maestra: In quale battaglia morì l’ammiraglio Nelson? / Pierino: Sicuramente nell’ultima!

Lo sai che differenza passa tra un arrosto bruciato e una donna incinta? Nessuna: in tutti e due i casi bastava levarlo un momento prima! (Pierino)

Signore: Ma che fai? Ti gratti il capo senza manco levarti il cappello? / Pierino: Perché te quando te gratti er culo ti tiri giù i calzoni?

Pierino: Sì, Pronto? / Prof. Bianchi: Chi parla? / Pierino: E che ne so! Famo un po’ per uno.

Prof. Pomari: Adesso ti farò un piccolo esame, per valutare il tuo grado di preparazione… Quando è morto Alessandro Manzoni? / Pierino: No! È morto Alessandro Manzoni? Poveraccio, io non sapevo manco che stava male!

Pierino: Tu lo sai come si dice mignotta in greco? / Alunno: No! / Pierino: Micateladogratis.

Maestra: Qual è l’animale più veloce? / Pierino: È il pidocchio! / Maestra: Il pidocchio!?! Pierino: Sì, sta sempre in testa!

A Professo’ io sto perimetro non lo trovo… A me me sa che se ‘o so’ fregato! (Pierino)

Signora: Ragazzino? / Pierino: Sì? / Signora: Scusa, si può avere un po’ di frutta? / Pierino: Certo! Che frutto vuole? È frutta di stagione, fresca. / Signora: Per me…cachi. / Pierino: Ah…e per il regazzino un par di scureggette vanno bene?

Pierino: Signora, io al cinema sono venuto per divertirmi. / Signora: E allora? / Pierino: E allora, o si leva il cappello, o si leva le mutande.

Ragazzino: Pensa, ho un fratello che da cinque anni suona al conservatorio. / Pierino: Ammazza, oh! So’ cinque anni che sona e ancora non gli hanno aperto?

Maestra: Silenzio! Qui non siamo in un casino! / Pierino: Magari! Se questo era un casino ero il primo della classe!

Frasi di Alvaro Vitali tratte dalle interviste

Anche se Alvaro Vitali è diventato famoso soprattutto per il personaggio di Pierino, nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni degli attori italiani più celebri. Di seguito, una raccolta di sue frasi tratte dalle interviste che ha rilasciato negli anni: