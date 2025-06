Tutti pazzi per l’hyrox: cos’è e come si pratica la disciplina che punta su forza e resistenza

Cos’è l’hyrox? Scopriamo tutti i segreti della nuova tendenza sportiva, un mix di attività che consente di mantenersi in forma.

Sempre più persone – tra cui vip e influencer – praticano l’hyrox, tanto che è considerata in tutto il mondo la nuova tendenza sportiva. Un allenamento impegnativo, che unisce la corsa a una serie di esercizi funzionali e combina forza, resistenza e agilità. Vediamo cos’è e come si pratica.

Hyrox: cos’è e come funziona la nuova tendenza sportiva

Creata dagli sportivi Christian Toetzke e Moritz Furste, hyrox è la disciplina sportiva del momento. Di grande tendenza tra quanti amano gli allenamenti che combinano forza, resistenza ed agilità, consiste nell’alternare la corsa a una serie di esercizi funzionali. Praticarla non è difficile, almeno sulla carta.

Bisogna, infatti, alternare sessioni di corsa da 1 chilometro a 8 allenamenti funzionali diversi, ossia: skierg, sled push, sled pull, burpee broad jump, vogatore, farmer’s carry, sandbag lunge e wall ball. Il tutto, per un totale di 8 km di attività.

In altre parole, quanti praticano hyrox corrono per 1 km, si fermano per un esercizio, poi riprendono la corsa e così via fino al raggiungimento di 8 km e altrettanti allenamenti. Solitamente, questa disciplina si effettua in grandi spazi al coperto. Visto che non serve grande preparazione, è accessibile a tutti, professionisti e non, ma forza e resistenza sono fondamentali.

Hyrox: quanto dura l’allenamento?

Hyrox è talmente amato che sono già nate diverse competizioni, a cui si può partecipare da soli, in coppia o in squadra a staffetta. Gare a parte, i benefici di questa attività sportiva sono tanti: migliora la resistenza cardiovascolare, cuore e polmoni, rafforza l’apparato muscolare, l’agilità e la flessibilità, contribuisce ad aumentare la resilienza mentale e la gestione dello stress e della fatica.

Solitamente, per completare un circuito di hyrox occorrono 90 minuti, ma le persone più allenate possono impiegare anche un’ora.