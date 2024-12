Scoppia l’animal flow mania: ecco cos’è e come si pratica

Avete già sentito parlare dell’animal flow? Si tratta di una particolare attività sportiva nata in America: ecco cos’è e come si pratica.

Gli sport addicted sapranno di certo cos’è l’animal flow, la mania del momento. Disciplina sportiva nata negli Stati Uniti, si può praticare ovunque, non richiede un abbigliamento particolare e nemmeno attrezzi specifici. Vediamo come si pratica e quali benefici apporta al corpo.

Animal Flow: cos’è e perché è la mania del momento

Nato negli Stati Uniti una decina di anni fa, l’animal flow è stato inventato da Mike Fitch. Provando a mettere insieme alcune discipline sportive come lo yoga e la capoeira, ha partorito un’attività assai particolare, che non fa altro che replicare i movimenti di alcuni animali.

Disciplina a corpo libero che si esegue in quadrupedia, si può praticare ovunque, al chiuso o all’aperto. Con le mani e i piedi sempre a contatto con il pavimento, l’animal flow coinvolge e allena tutti i muscoli. Tra le posizioni degli animali che si vanno ad assumere, ad esempio, ci sono: la scimmia, il granchio e lo scorpione.

Durante l’allenamento i polsi vengono sollecitati molto, per cui è necessaria una fase preliminare di attivazione. Considerate, infatti, che diverse esecuzioni prevedono una posizione statica.

Ecco un video che mostra le posizioni basilari dell’animal flow:

I benefici dell’attività sportiva a corpo libero

L’animal flow è una disciplina sportiva che coinvolge in maniera continua addome, gambe, spalle e braccia. Uno dei vantaggi più grandi? Pur interessando tutti i muscoli, nessuno di loro tenderà a gonfiarsi perché non si utilizzano pesi esterni ma solo quello del proprio corpo. Di conseguenza, garantisce un fisico asciutto e tonico.

Inoltre, questa attività permette di migliorare la coordinazione, l’equilibrio, la flessibilità e la resistenza. Non a caso, è consigliato praticarlo anche in abbinamento con altri sport, come la corsa e l’allenamento funzionale.