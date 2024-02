L’influencer Sophie Codegoni si sta godendo una rilassante vacanza alle Canarie, ma il suo ex fidanzato Alessandro Basciano è con lei?

Sophie Godegoni è una mamma single, o almeno lo era in base alle indiscrezioni che nelle ultime settimane continuano a circolare sul web e sui social. Infatti, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Sophie e l’ex fidanzato, Alessandro Basciano, avrebbero deciso di darsi una seconda opportunità.

Tale scelta sarebbe comprensibile, soprattutto considerando che i due sono diventati genitori della piccola Celine il 12 maggio scorso.

Mentre Sophie si gode una rilassante vacanza alle Canarie dai nonni, i fan notano alcuni indizi che fanno pensare che con loro ci sia anche Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme?

Negli ultimi giorni Sophie ha condiviso alcune Stories sul suo viaggio alle Canarie con la figlia Celine. Aveva, infatti, raccontato: “Eccoci, noi siamo in aeroporto e stiamo andando a fare una sorpresa ai miei nonni. Lì c’è anche papà. Loro non si aspettano minimamente che io possa andare lì così di punto in bianco ma voglio fargli questa sorpresa”.

Tuttavia, i fan della coppia hanno notato che in sottofondo, al momento dei saluti, nel video pubblicato dall’influencer si sentono le parole “Piacere Ale”, e pare proprio che la voce sia del suo ex compagno.

L’influencer ha anche pubblicato un post mentre abbraccia la sua bimba mentre prende il sole, foto che potrebbe essere stata scattata dallo stesso Alessandro.

Anche i video pubblicati sui social potrebbero essere registrati proprio da lui, che l’ha accompagnata in questo viaggio.

Sophie Codegoni conferma il ritorno di fiamma?

Se è vero che tre indizi fanno una prova, allora basta cercare l’ultimo indizio del ritorno di fiamma tra Sophie e Alessandro, e non è per nulla difficile trovarla.

Infatti, l’influencer aveva dichiarato a EG Magazine: “Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena. Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine”. È una conferma del ritrovato amore tra i due?