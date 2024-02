L’ex ballerina di “Amici”, tramite una storia pubblicata su Instagram, ha accusato il medico per non aver capito la gravità della situazione.

Sabrina Ghio, nota ex ballerina di “Amici”, è attualmente alle prese con un periodo di grande ansia: la causa del suo tormento è la salute della piccola Mia, la figlia avuta nel 2022 con il secondo marito, Carlo Negri.

La situazione, che si è rivelata più grave di quanto inizialmente creduto, ha portato al ricovero della bambina in ospedale. Attraverso un dettagliato messaggio condiviso con i suoi follower, Sabrina ha espresso tutto il suo disappunto e la sua rabbia per come è stata gestita la situazione da parte del pediatra di cui si era fidata.

Il motivo della preoccupazione

“La vita è piena di imprevisti, alcune volte belli, altre purtroppo no…“, ha scritto Sabrina Ghio in una storia Instagram, a corredo di un’immagine che la ritrae in ospedale, con la bambina in braccio a lei.

Dopodiché spiega il motivo dell’affermazione: “Mi sono sentita dire che era una semplice influenza, che ero esagerata e addirittura mi sono fidata di un pediatra che in realtà si è rubata solo soldi dicendomi che i polmoni erano puliti“.

La trentottenne arrabbiata ha raccontato che avrebbe dovuto lasciare la bambina alle nonne perché lei sarebbe partita in direzione Milano. Tuttavia, resasi conto delle condizioni di salute di Mia ha preferito annullare gli impegni e correre in pronto soccorso. “Avevo capito che c’era qualcosa che non andava“, ha spiegato.

“Mia era completamente abbandonata alle mie braccia senza reagire...”, per questo l’ex ballerina si è preoccupata, e “dopo analisi, tamponi, radiografie e visite mi hanno comunicato che oltre ad essere disidratata ha una polmonite in corso che va curata“. Per la bambina è stato quindi necessario procedere con il ricovero immediato.

SABRINA GHIO

I ringraziamenti ai fan

“In queste ore in cui non avete avuto nostre notizie – ha scritto ancora Sabrina Ghio nella storia con la quale ha condiviso con i fan questo momento delicato – ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra in cui mi chiedevate notizie su Mia“.

“Quasi come fossimo tutte mamme collegate da un filo... Grazie per l’affetto e grazie perché stanotte tra una flebo e un pianto e la paura, mi avete tenuto compagnia“, ha concluso l’ex ballerina di Amici, nella speranza che le condizioni di salute della piccola possano presto migliorare.

Di seguito, una recente foto di Sabrina insieme alle figlie.