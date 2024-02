Chanel Totti si gode una rilassante vacanza a Dubai con il fidanzato Cristian Babalus. Chi paga il viaggio di lusso e l’hotel da sogno?

Mentre mamma Ilary Blasi è in Sudafrica, Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus fanno i giramondo. La coppia, si sa, è amante dei viaggi anche fuori stagione, e stavolta i due sono partiti per godersi Dubai.

Stavolta, però, non si tratta di una fuga romantica, piuttosto di un viaggio di famiglia. Infatti, con loro c’è anche la piccola Isabel Totti. Niente scuola, quindi, per le due figlie di Totti e Ilary, che hanno deciso di andare a godersi un po’ di caldo e di sole.

Chanel Totti e Cristian Babalus, vacanze extralusso

Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus non amano i viaggi discreti e le destinazioni low cost. Infatti, le loro vacanze romantiche sono spesso caratterizzate dall’extra lusso, e il viaggio a Dubai non fa eccezione. Infatti, i due hanno scelto per la loro vacanza di alloggiare in uno degli hotel più importanti della zona: l’Hotel Atlantis.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

La struttura è un hotel a cinque stelle, dotato di parco subacqueo e una selezione di boutique tra le più lussuose al mondo. Il costo per notte in questo magnifico hotel può andare dai circa 1.700 euro fino raggiungere gli oltre 6mila euro per la suite presidenziale.

Chanel Totti a Dubai: con lei anche papà Francesco?

Pare che Chanel e Isabel Totti non siano le uniche della famiglia ad essere volate a Dubai. Infatti, anche la figlia di Noemi Bocchi, Sofia Caucci, avrebbe pubblicato foto dagli Emirati Arabi. Questo suggerisce che insieme alle tre giovani e all’imprenditore Cristian Babalus ci siano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi.

La coppia Totti-Bocchi è da poco stata in Cina a godersi le celebrazioni del Capodanno Cinese, e ora sarebbe in viaggio per una nuova vacanza di lusso. Viene, quindi, da pensare che il conto delle lussuose camere dell’hotel lo pagherà l’ex calciatore.