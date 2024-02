Elisabetta Canalis incanta i suoi follower con curve esplosive e una vita da sogno a Miami. Il post diventa virale e le sue forme attirano migliaia di likes.

Elisabetta Canalis si gode la spiaggia e il mare mentre si rilassa in vacanza a Miami. Mentre a migliaia di chilometri di distanza si sta svolgendo la Milano Fashion Week, l’ex Velina opta per un momento di puro relax in Florida, sfoggiando il suo fisico scolpito.

La showgirl sarda si sta anche godendo una vacanza d’amore con il suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu, con cui condivide l’amore per il fitness.

Elisabetta Canalis: il fisico scolpito in spiaggia fa impazzire i fan

Mentre in Italia è ancora inverno, in Florida Elisabetta Canalis, insieme al fidanzato Georgian Cimpeanu, di gode il sole e il caldo.

Ha, infatti, pubblicato alcuni scatti mentre si rilassa in spiaggia indossando un mini-bikini arancione che mette in mostra il suo fisico atletico.

Il post, che in poche ore ha raccolto decine di migliaia di likes, è stato commentato da tantissimi utenti che hanno commentato il fisico scolpito della showgirl, modellato dagli incessanti allenamenti. Infatti, la sua forma impeccabile è il risultato di uno stile di vita sano e di una dieta equilibrata.

Elisabetta Canalis: una nuova vita dopo il divorzio

A pochi mesi dal divorzio ufficiale con l’ex marito Brian Perri, con cui ha avuto la figlia Skyler Eva, la Canalis volta pagina e lo fa tuffandosi in una nuova storia d’amore.

L’amore tra Elisabetta e Georgian è sbocciato durante la separazione dalla ex marito Brian Perri, ed è cresciuto giorno dopo giorno. Oltre agli allenamenti, la coppia condivide momenti di divertimento, come evidenziato dai loro scherzosi video sui social media.

Insieme hanno vissuto momenti di puro relax e lusso, ma non sono mancati gli allenamenti in spiaggia condivisi sul profilo Instagram di Georgian.