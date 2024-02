Dopo una serie di indizi riguardanti l’allontanamento di Chiara e Fedez, ora Dagospia sostiene che il rapper abbia lasciato casa.

Mentre molti si domandano se Chiara Ferragni prenderà nuovamente parte alle sfilate della Fashion Week, al momento l’attenzione è tornata a focalizzarsi sulla crisi con Fedez. Stando alle ultime segnalazioni di “Dagospia”, pare che il rapper la scorsa domenica abbia abbandonato definitivamente la casa in cui viveva con la famiglia.

Fedez è andato via di casa

Stando alle attente segnalazioni di Dagospia, sembra che Fedez si sia allontanato da casa. “Il rapper – dettaglia il sito – domenica scorsa se ne è andato di casa e non è più tornato.”

Non è la prima volta Chiara Ferragni e Fedez si trovano ad affrontare un momento di crisi, ma questa volta sembra essere più complesso: “Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, – sottolinea ancora Dagospia – Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari“. “Così finiscono i Ferragnez” si legge ancora.

I segnali della crisi

Già da tempo circolavano voci a riguardo di una possibile crisi tra i due, che negli ultimi mesi raramente si sono mostrati insieme, anche se hanno trascorso una romantica cena di San Valentino.

Negli ultimi giorni, inoltre, gli indizi si sono fatti sempre più consistenti: Chiara Ferragni ha postato un’immagine della propria mano sinistra senza anelli (nemmeno la fede nuziale e l’anello di fidanzamento) e illuminata da un arcobaleno. L’imprenditrice digitale, inoltre ha di recente cambiato la foto del suo profilo Instagram con un’immagine in cui è ritratta insieme ai suoi due figli, senza il marito.

E ancora, i due hanno trascorso le vacanze separatamente. Chiara si è vista sempre più spesso in compagnia dei figli, la mamma e le sorelle, mentre Fedez è volato a Miami. In aggiunta, alle cene organizzate dalla Ferragni con gli amici, il rapper non compare mai.

Alcuni, come riporta Dagospia, ritengono che in realtà la separazione della coppia potrebbe portare beneficio a Chiara, vista la “tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca…”.

Ecco uno degli ultimi post su Instagram della Ferragni.