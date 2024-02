Chiara Ferragni è nel mirino della Guardia di Finanza che continua a indagare sulle operazioni benefiche fatte dalle società dell’influencer. Si aggiunge il caso Oreo.

Chiara Ferragni ancora sotto l’occhio del ciclone. Stavolta è il turno dell’iniziativa nata dalla collaborazione con il marchio Oreo, che entra a far parte dell’indagine per truffa aggravata. Il caso Oreo si aggiunge alle indagini legate al “Pink Christmas” in collaborazione con Balocco, alle uova di Pasqua e alla bambola Trudi. Le indagini delle Fiamme Gialle continuano con le perquisizioni delle società coinvolte, per ultima quella del marchio Oreo: lo riporta l’edizione milanese di La Repubblica.

Chiara Ferragni: la Guardia di Finanza negli uffici di Fenice e Tbs-Crew

Come si legge dal quotidiano, le autorità, su delega del pm Cristian Barilli e del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, hanno richiesto i documenti alle aziende coinvolte, cercando di fare luce sulle attività legate alla collaborazione tra Ferragni e Oreo.

Il sospetto è che vi siano state violazioni contrattuali e false promesse legate alla vendita di prodotti a marchio Oreo, inclusa una capsule collection di abbigliamento. Intanto è stato rivelato il contenuto dell’accordo stipulato con il marchio di biscotti.

Chiara Ferragni e Oreo: cosa prevedeva l’accordo

Le cose non si mettono bene per l’influencer e il suo entourage. Infatti, secondo quanto dichiarato da Mondelez Italia, l’accordo prevedeva solo la creazione di un packaging in limited edition per Oreo Double da parte di Ferragni, senza coinvolgere iniziative benefiche.

Tuttavia, l’influencer aveva annunciato la devoluzione dei proventi delle vendite di alcuni abiti a iniziative contro il Covid, generando ulteriori controversie sulle aspettative legate alla collaborazione.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni post e Stories sul suo profilo Instagram in cui ringraziava i suoi fan e annunciava giornate importanti. Ci saranno presto sviluppi sul caso? Intanto continuano le voci sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. È davvero finita tra i Ferragnez?