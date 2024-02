Ieri Chiara Ferragni aveva preannunciato che quella di oggi sarebbe stata una giornata importante: non ha ancora svelato il perché.

Chiara Ferragni, negli ultimi tempi è stata sottoposta a una serie di sfide personali e professionali che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica.

Il recente scandalo legato al pandoro Balocco è stato soltanto l’inizio di una serie di vicende che hanno visto l’imprenditrice tra indagini per truffa aggravata da parte della Procura di Milano, speculazioni riguardo l’autenticità del suo seguito su Instagram, stimato in 11 milioni di follower, e la controversa multa inflitta dall’Antitrust, ammontante a un milione di euro.

Chiara Ferragni: cosa ha fatto di così importante?

Ieri sera, Chiara Ferragni ha pubblicato sulle sue storie Instagram l’immagine di un disegno che il piccolo Leone ha fatto proprio per lei. “In bocca al lupo” ha scritto il primogenito alla sua mamma, la quale ha aggiunto che il giorno seguente (oggi) sarebbe stato un giorno importante, tuttavia non ha dato ulteriori informazioni.

Inoltre l’imprenditrice ha ricevuto moltissimi messaggi, come lei stessa ha ricondiviso sui social, nei quali i fan le facevano gli auguri di buona fortuna. “Crepi il lupo per tutti quanti” ha risposto intanto Chiara.

Chiara Ferragni

Moltissimi hanno pensato ad un ritorno della Ferragni alla Fashion Week di Milano, in programma proprio da oggi fino a lunedì 26. Dopo aver scelto di non partecipare alla Haute Couture di gennaio, l’influencer potrebbe aver scelto di sfruttare l’occasione come un palcoscenico per mostrare al mondo la sua resilienza e la capacità di rialzarsi dopo le recenti avversità.

L’ultima storia della Ferragni

Poco fa Chiara Ferragni ha pubblicato una storia che ha suscitato ancor più curiosità riguardo ciò che sta accadendo. L’immagine mostra il volto della Ferragni, presumibilmente mentre si trova in auto, accompagnato dalla scritta: “Andata, grazie a tutti voi” e una serie di emoticon con le dita incrociate.

I fan non vedono l’ora di sapere cosa sia accaduto in queste ore.

Nel frattempo, ecco l’ultimo post di Chiara.