L’ex Spice Girl Geri Geri Halliwell è devastata dalle accuse che hanno colpito il marito Christian Horner. Le dichiarazioni della cantante.

Geri Halliwell, ex Spice Girl, sta attraversando un momento difficile a seguito delle accuse mosse contro suo marito, Christian Horner, capo del team di Formula 1 Red Bull.

L’uomo è al centro dello scandalo sessuale che è esploso negli ultimi giorni ed è stato accusato di “comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro” da una dipendente del team Red Bull. Tali comportamenti hanno preso sempre più la forma di “messaggi a sfondo sessuale” che, in base alle indiscrezioni, il team manager avrebbe mandato alla lavoratrice.

Geri Halliwell difende il marito

La cantante delle Spice Girl si è detta distrutta dalla situazione. Il marito della cantante si è prontamente dichiarato estraneo alla questione.

Secondo le fonti più vicine alla cantante, al momento della pubblicazione formale dell’accusa contro il marito, Geri sarebbe scoppiata in lacrime. Ciò nonostante, continua a credere nell’innocenza del marito che continua a sostenere anche nel bel mezzo della bufera mediatica che si è scagliata contro di lui.

Geri Halliwell

Tuttavia, pare che la Halliwell sarebbe devastata e profondamente scossa dalle accuse mosse contro suo marito.

Geri Halliwell e Christian Horner: la storia

Le Spice Girls sono state per decenni al centro delle cronache rosa mondiali per le loro relazioni con uomini famosi. Impossibile non pensare alla coppia formata da David e Victoria Beckham. Ma ha fatto molto parlare di sé anche la coppia formata da Geri Halliwell e Christian Horner.

I due sono convolati a nozze nel 2015, mentre due anni dopo, nel 2017, hanno dato il benvenuto a Monty, il loro primo figlio.

Dopo le accuse ricevute dal marito, la famiglia Horner-Halliwell si è mostrata serena durante una passeggiata a cavallo nel weekend, trascorrendo momenti tranquilli catturati dai paparazzi e riportati dai principali tabloid inglesi.